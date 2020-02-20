Эль-Камышлы, Сирия, , 06:48 — REGNUM Американский бронетранспортер попытался столкнуть с дороги российский «Тигр» при попытке обгона на дороге возле сирийского города Эль-Камышлы. Видео инцидента 19 февраля опубликовал YouTube-канал «Ветер Ураган».

На кадрах видно, как американская колонна медленно движется по дороге. Её попытался обогнать российский бронетранспортёр, однако путь ему был заблокирован американской машиной MaxxPro MRAP.

В Центральном командовании США (CENTCOM) не стали комментировать видеозапись. Однако представитель ведомства капитан ВМС Уильям Урбан сообщил, что США и Россия продолжают сотрудничество, связанное с предотвращением возможных конфликтов.

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