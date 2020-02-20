Барнаул, , 06:23 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 20 февраля, вновь штормит. Из-за сильных порывов ветра со снегом в регионе начали перекрывать дороги. Как сообщает официальный сайт региона, на данный момент из-за перемётов и плохой видимости закрыты семь участков трасс краевого значения.

В частности, ограничения действуют в Суетском, Змеиногорском, Шипуновском, Алейском и ряде других районов, а также на трассе Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан.

Для грузового и пассажирского транспорта остается закрытым участок трассы Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до села Усть-Пристань.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогнозы алтайских синоптиков о возобновлении сильной метели с мокрым снегом, оправдались накануне, 19 февраля. В регионе действует штормовое предупреждение.

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