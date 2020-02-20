Берлин, , 05:53 — REGNUM Состояние пяти тяжелораненых в результате стрельбы в немецком городе Ханау критическое, 20 февраля сообщает издание Hanauer Anzeiger.

Ранее данные о пяти тяжелораненых поступили из местной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в баре на одной из улиц города Ханау, погибли не менее восьми человек, а еще пятеро пострадали. Преступник задержан полицией.

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