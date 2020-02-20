Магадан, Магаданская область, , 03:53 — REGNUM В аэропорту Магадана 20 февраля в 10.39 совершил жесткую посадку частный самолёт Ан-2, в котором находилось 12 пассажиров. Есть пострадавшие.

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По предварительной информации, Ан-2 не набрал высоту и упал, ударившись о землю.

«Есть сведения о пострадавших и возможном взрыве на борту самолета. На место выехали бригады скорой помощи и спасатели», — пишет «Весьма».

По уточнённой информации, 12 пассажиров и два члена экипажа самостоятельно выбрались из самолета после падения. В аэропорт прибыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Магаданской области, ПСЧ-20, спасатели, врачи — 48 человек и 15 единиц техники.

Двоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия — выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2020 года рядом с городом Бетел в американском штате Аляска в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета погибли пять человек.