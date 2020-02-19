Москва, , 15:37 — REGNUM Александр Горбатенко, адвокат бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM решение обжаловать иск Генпрокуратуры на 9 миллиардов рублей.

«Сами денежные средства вещественными доказательствами по уголовному делу не признаны. Взяток в виде денежных средств мой подзащитный не брал. Судом установлено, что денежных средств, полученных незаконным путём, у моего подзащитного не было. И при таких обстоятельствах мы считаем, что дело подлежит пересмотру», — сообщил адвокат.

Речь идёт о постановлении Никулинского суда от 1 декабря 2017 года. По нему 9 миллиардов рублей, найденных у Захарченко, должны быть перечислены в счёт государства.

Заседание состоится 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 г.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима по обвинениям в получении взятки и воспрепятствовании правосудию.