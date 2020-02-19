Омск, , 10:43 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев разбился на снегоходе. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили омские массмедиа.

Уточняется, что у Ерофеева было «смертельно опасное» хобби. Он ездил на снегоходе и при этом снимал поездки на видео, передаёт «СуперОмск».

Судя по всему, катанием на снегоходе экс-чиновник омского правительства увлекался давно. На его странице в соцсети опубликовано видео от 2018 года. Омские журналисты сделали вывод, что Ерофеев «одной рукой» вёл съёмку, а другой — управлял внедорожной техникой:

«При этом остаётся открытым вопрос соблюдения техники безопасности во время видеозаписи».

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Как сообщало ИА REGNUM, тело Юрия Ерофеева было найдено под перевёрнутым снегоходом. Причина смерти мужчины устанавливается, проводится проверка. Ерофеев руководил минздравом Омской области с 2008 по 2012 год.

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