Барнаул, , 07:31 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 19 февраля, сбылись прогнозы синоптиков о возобновлении сильной метели с мокрым снегом, объявлено штормовое предупреждение, закрываются трассы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным официального сайта региона, днем 19 февраля и в первой половине ночи 20 февраля ожидаются усиление ветра до 15—20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, продолжительные метели.

По причине сильной гололедицы и снежных заносов пришлось закрыть проезд на участке от села Нижняя Суетка до поворота в поселок имени Владимира Ильича в Суетском районе автодороги К-22 «Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород».

Как уже сообщало ИА REGNUM, циклон «Дэннис» расширяет влияние на погоду в России. Накануне, 18 февраля, в эпицентре ненастья оказались Урал и север Сибири.

В Алтайском крае этой зимой выпало неимоверно много снега, некоторые сугробы достигают в высоту не менее трёх метров. Это стало причиной нареканий к дорожникам и властям всех уровней. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

Читайте также: Суперциклон «Дэннис» добрался до России — все новости