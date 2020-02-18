Чебоксары, , 17:28 — REGNUM В Чувашии сегодня, 18 февраля, вынесен приговор в отношении бывшего вице-премьера — министра экономического развития республики. Он получил реальное лишение свободы. Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» бывшему чиновнику оставили. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Экс-заместитель председателя Кабинета министров республики обвинялся в хищении бюджетных средств, незаконно предоставив субсидии двум коммерческим организациям в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования. Нанесённый бюджету ущерб в сумме 23,8 млн рублей был возмещён при предварительном следствии, которое вело УФСБ по Чувашии.

В качестве сообщников по уголовному делу также проходили бывший директор ГУП «Биологические очистные сооружения» и директор чебоксарской компании «Ордер».

18 февраля Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшего вице-премьера республики виновным в инкриминируемом преступлении, назначив ему 4,5 года колонии общего режима. Также он на три года лишён права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Государственное обвинение просило также лишить экс-члена чувашского правительства классного чина «действительный государственный советник Чувашской Республики 2 класса» и государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Суд в этой части отказал, оставив за осуждённым награду и классный чин.

Другие фигуранты уголовного дела получили по 3,5 года исправительной колонии общего режима. Одному из них назначена отсрочка до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии пять юрлиц оштрафованы за незаконное вознаграждение в интересах юрлица, более 70 юридических и физических лиц — за незаконное привлечение к труду чиновников, в том числе бывших.

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