Керчь, Крым, , 16:58 — REGNUM Федеральная служба безопасности задержала в Керчи двух подростков, готовивших террористические акты. Об этом в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили агентству ТАСС.

Как отмечается, спецслужбам удалось пресечь два теракта, планируемых в двух образовательных учреждениях. Террористические акты планировались местными жителями 2003 и 2004 годов рождения.

Как сообщили в ведомстве, в ходе обысков у подростков нашли «самодельные взрывные устройства с поражающими элементами», детали для которых были приобретены через Интернет. Пробные взрывы задержанные опробовали на домашних животных.

Подробности уточняются.

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