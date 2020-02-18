Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM В Ростовской области следователи проверят информацию об отказе в предоставлении жилья ветерану Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В настоящее время 95-летний фронтовик из хутора Божковка Красносулинского района проживает в доме, где отсутствует канализация и вода. Сам населённый пункт не газицифирован. Вместо предоставления жилья, сотрудники муниципальной администрации предлагают провести в доме ремонт.

Родственники ветерана обратились в суд. В то же время назначена доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростовской области в 2019 году комфортным жильём обеспечили 243 ветерана Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ростовской области обеспечили жильём 243 ветерана войны