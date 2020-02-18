Токио, , 16:12 — REGNUM Ещё один гражданин России, находящийся на борту круизного лайнера в Японии, заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Японии.

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент мужчина находится в больнице префектуры Аити. Пока что у мужчины отсутствуют явные симптомы, он чувствует себя нормально.

Жена мужчины «с учётом высокого риска инфицирования» отправлена в одну из больниц префектуры Канагава.