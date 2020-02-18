Триполи, 18 февраля 2020, 16:04 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) совершила нападение на турецкое судно, груженое оружием и боеприпасами. Об этом 18 февраля сообщает Al Arabia.
По данным журналистов, боеприпасы предназначались для представителей Правительства национального согласия (ПНС), расположенного в Триполи и ведущего борьбу с ЛНА.
Подробности инцидента пока неизвестны, на снимках, предоставленных журналистами, видно, как темный дым поднимается над судном.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. На сегодняшний день основными участниками боевых действия являются ЛНА и ПНС.
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