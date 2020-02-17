Москва, , 18:25 — REGNUM Гражданка Китайской Народной Республики, которая учится в Московском государственном университете, была госпитализирована из общежития вуза с подозрением на коронавирус Covid-2019. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что в первых числах февраля девушка побывала в Китае. Несколько дней назад она почувствовала себя плохо.

Врачи зафиксировали у нее температуру и признаки ОРВИ. Было принято решение о ее госпитализации. Сейчас она сдает анализы на коронавирус.

Напомним, что ранее в Москве еще не было зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-2019.

Тем временем в самом Китае на сегодняшний день зарегистрировано 57 592 больных коронавирусом, состояние 10 644 человек оценивается как тяжелое. Всего с момента начала эпидемии, по официальным данным властей, скончались 1772 человека. Выздороветь смогли 11 278 человек.