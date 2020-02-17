Москва, , 18:11 — REGNUM В Москве сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали нетрезвого ранее судимого 29-летнего уроженца Тувы, сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина устроил дебош в одном из медицинских учреждений на Фортунатовской улице Москвы. Выяснилось, что задержанный два года числится в розыске, его подозревают в совершении кражи.

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации. Охранник больницы рассказал, что один из посетителей, находившийся в состоянии опьянения, устроил дебош в приёмном отделении. Сам сотрудник службы безопасности получил удар в лицо, пытаясь успокоить мужчину.

Росгвардейцы задержали агрессивного мужчину и передали его в полицию.

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