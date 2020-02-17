Рига, , 18:01 — REGNUM В прошлом году на дорогах Латвии погибли 132 человека, были серьёзно травмированы еще 463. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на данные Государственной полиции.

По сравнению с предыдущим периодом количество смертельных случаев сократилось на 16 человек, получивших травмы на 119. Отмечается, что легко пострадали в дорожных происшествиях 4071 человек.

Самыми главными факторами риска остаются техническое состояние транспортных средств и дорожная инфраструктура. Общее число несчастных случаев среди участников дорожного движения возросло на 257 человек и составило 20 823 случая.