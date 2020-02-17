Москва, , 17:59 — REGNUM Следствие ужесточило обвинение Кароматулло Джаборову, участвовавшему в розыгрыше с коронавирусом в московском метро, сообщил РАПСИ адвокат подсудимого.

Теперь пранкер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), что предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее обвинения выдвигались по ч. 1 ст. 213 («Хулиганство») — до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя симптомы заражения коронавирусом. Его сообщники в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной инфекции.