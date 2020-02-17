Чебоксары, , 17:54 — REGNUM В Чувашии 18 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

В ближайшие сутки в Чувашии установится неблагоприятная погода. Ночью и днем 18 февраля ожидается «жёлтый» уровень опасности в связи с усилением ветра, скорость которого по порывах будет достигать 20 м/с.

По данным автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, вместе с сильным ветром в республику начал поступать очень теплый воздух, в результате столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Осадки пройдут преимущественно в виде небольшого дождя. Днем 19 февраля продолжит идти небольшой снег.

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций. Спасатели рекомендуют жителям держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, деревьев, щитов и высотной строительной техники.