Чебоксары, 17 февраля 2020, 17:54 — REGNUM В Чувашии 18 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
В ближайшие сутки в Чувашии установится неблагоприятная погода. Ночью и днем 18 февраля ожидается «жёлтый» уровень опасности в связи с усилением ветра, скорость которого по порывах будет достигать 20 м/с.
По данным автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, вместе с сильным ветром в республику начал поступать очень теплый воздух, в результате столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Осадки пройдут преимущественно в виде небольшого дождя. Днем 19 февраля продолжит идти небольшой снег.
Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций. Спасатели рекомендуют жителям держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, деревьев, щитов и высотной строительной техники.