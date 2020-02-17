Оренбург, , 18:00 — REGNUM Четыре человека были признаны виновными в создании запрещённой в России секты судом города Оренбурга. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Уголовное дело по факту создания секты «Элле-Аят» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было возбуждено в Оренбургской области в августе 2017 года. Предварительное следствие по нему завершилось в октябре 2018 года. 17 февраля был оглашён приговор в отношении четырёх обвиняемых по данному делу. Согласно приговору суда одна из фигуранток дела была приговорена к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев, на этот же срок она лишена права заниматься деятельностью, связанной с диагностикой и лечением граждан.

Остальные три фигуранта по данному делу были признаны виновными, но освобождены в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Деятельность секты была запрещена, так как её адептам запрещалось обращаться к помощи медиков и следовало отказаться от приёма любых лекарств и от медицинского вмешательства.

В качестве альтернативы осуждённые создатели секты организовывали центры, где пропагандировали своё вероучение под видом «исцеления». При этом у людей, следовавших этому вероучению, начало ухудшаться здоровье из-за отказа от лекарств, а у одного из потерпевших зафиксировано ухудшение состояния психического здоровья.

Секта «Элле-Аят» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена на территории ряда субъектов России и в Казахстане из-за угрозы жизни и здоровью людей, создаваемой последователями данного вероучения.

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