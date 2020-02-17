Санкт-Петербург, 17 февраля 2020, 17:16 — REGNUM Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по благоустройству.
О порывах ветра до 28 м/с синоптики предупреждали еще накануне. В итоге 17 февраля только в Петроградском районе Северной столицы рухнуло 9 деревьев, что является самым существенным показателем по сравнению с другими районами. Жертвами урагана на Петроградке стали пять берез, три ивы и вяз.
В Приморском, Невском и Московском районах пострадало по одному дереву, в Выборгском и Красногвардейском — по три, в Кировском упало два дерева.
Садово-парковые предприятия уже принялись распиливать, корчевать и увозить деревья. В первую очередь убираются стволы и ветки в пешеходных зонах и на проезжей части.
Напомним, в 12:00 власти закрыли для горожан скверы и парки, чтобы дерево не угодило кому-то на голову. Дорожные службы комитета по благоустройству все еще в состоянии повышенной готовности на случай падения на проезжую часть деревьев или каких-либо конструкций, а также проводят мониторинг городских улиц на случай подтопления.
Также закрыта дамба в Финском заливе.
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