Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по благоустройству.

О порывах ветра до 28 м/с синоптики предупреждали еще накануне. В итоге 17 февраля только в Петроградском районе Северной столицы рухнуло 9 деревьев, что является самым существенным показателем по сравнению с другими районами. Жертвами урагана на Петроградке стали пять берез, три ивы и вяз.

В Приморском, Невском и Московском районах пострадало по одному дереву, в Выборгском и Красногвардейском — по три, в Кировском упало два дерева.

Садово-парковые предприятия уже принялись распиливать, корчевать и увозить деревья. В первую очередь убираются стволы и ветки в пешеходных зонах и на проезжей части.

Напомним, в 12:00 власти закрыли для горожан скверы и парки, чтобы дерево не угодило кому-то на голову. Дорожные службы комитета по благоустройству все еще в состоянии повышенной готовности на случай падения на проезжую часть деревьев или каких-либо конструкций, а также проводят мониторинг городских улиц на случай подтопления.

Также закрыта дамба в Финском заливе.

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