Лобня, Московская область, , 16:57 — REGNUM Информацию о самолёте, якобы чуть не задевшем жилые дома в подмосковной Лобне опровергла компания «Аэрофлот». Об этом 17 февраля сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании.

Информация о пассажирском самолёте Boeing «Аэрофлота», который, якобы, чуть не упал на жилые дома в Лобне, появилась в социальных сетях в декабре 2019 года. Утверждалось, что самолёт, летевший рейсом из Шанхая в Москву, резко снизился над землёй из-за потери пилотами контроля над самолётом.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что подобная информация действительно поступала и была проверена. В ходе проверки было установлено, что самолёт двигался на безопасной высоте, нарушений зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о самолёте Boing-777 авиакомпании Nordwind, который совершил посадку в аэропорту «Шереметьево», вызвав неоправданный ажиотаж в СМИ.

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