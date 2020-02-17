Москва, , 16:52 — REGNUM Экстренные службы Москвы получили анонимные сообщения о минировании трёх городских больниц, сообщает 17 февраля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

В частности, телефонные террористы «заминировали» больницу в Зеленограде, Морозовскую детскую больницу, а также больницу им. Мухина на Федеративном проспекте.

По данным информагентства, полицейские взрывотехники уже выехали для проверки этих сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2019 года в Москве наблюдается новая волна «телефонных минирований». Сообщения поступают по электронной почте, большинство этих сигналов поступает с зарубежных интернет-сервисов.

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