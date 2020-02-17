Магас, , 16:39 — REGNUM Землетрясение произошло сегодня утром, 17 февраля, в Ингушетии. Его магнитуда составила 3,3, а эпицентр находился в районе между селами Галашки и Мужичи Сунженского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших от местных жителей не поступало, отметили в спасательном ведомстве.

Читайте также: Жители Ингушетии почувствовали подземные толчки

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз жители Ингушетии ощутили подземные толчки 27 января 2020 года, когда произошло землетрясение в Алагирском районе Северной Осетии. Магнитуда сейсмособытия составила 4. В Джейрахском районе Ингушетии толчки были слышны.