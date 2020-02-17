Калининград, , 16:30 — REGNUM Убитый предприниматель Вадим Янголенко просил полицию защитить его и его семью от Фазиля Бахрамова, который 15 февраля совершил двойное убийство в центре Калининграда, после чего сам покончил жизнь самоубийством.

Калининградское издание «Клопс» опубликовало выдержки из заявления Янголенко в полицию, которые датированы ещё апрелем 2019 года.

В заявлении он детально описал факты преследования Бахрамова, приложил различные документы. «Прошу вас принять меры и оградить меня и мою семью от угроз и нападок невменяемого человека», — писал предприниматель.

17 апреля 2019 года пришёл ответ из полиции, в котором отказывается в возбуждении уголовного дела в отношении Бахромова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Калининграде Фазил Бахромов, работавший на Центральном рынке Калининграда, открыл стрельбу из ружья. В результате его действий погибли местный предприниматель Вадим Янголенко и его супруга, а также пострадал 13-летний ребенок. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

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