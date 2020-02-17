Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Магазин растений на проспекте Испытателей, неподалёку от станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга, затопило после ливня, начавшегося в ночь на 17 февраля и продолжившегося дневным дождем. Об этом очевидцы сообщают в социальной сети.

«На проспекте Испытателей, 8/1 вокруг дома откачивают 10 насосов, а вода прибывает! Глубина 35−40 см», — говорится в сообщении.

На выложенных фото видно, что затопленным оказался магазин растений, а вся выложенная на нижних полках продукция утонула.

Ранее очевидцы сообщили о затоплении цокольного этажа ТРК «Континет» на Байконурской улице в том же Приморском районе Северной столицы.

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