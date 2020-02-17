Великий Новгород, , 16:12 — REGNUM В Новгородской области сохраняется штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ночью 18 февраля в Великом Новгороде и местами по Новгородской области сохранится юго-западный, западный ветер с порывами до 15−18 м/с.

Усиление ветра в Новгородской области наблюдается с вечера 16 февраля. В течение суток 17 февраля в Великом Новгороде и большинстве районов области прогнозируется сильный южный и юго-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Отметим также, что штормовые предупреждения объявлены во многих регионах Северо-Запада России: ветер усилился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Псковской области, Карелии.

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