Москва, , 16:27 — REGNUM Четырех членов банды «черных риелторов» приговорили к срокам до 19 лет за убийство двух москвичей. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Членов банды — двух мужчин и двух женщин — приговорили к различным срокам в зависимости от их роли в совершении преступлений. Злоумышленников обвиняют по следующим статьям: п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой»), п. «а» ч. 4 ст 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Айгуль Умнову приговорили к 19 годам лишения свободы, Викторию Лазареву — к 13,5 годам, Владимира Зубченко — к 12 годам, а Дениса Морозова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в июле 2017 года на берегу Москвы-реки около улицы Борисовские пруды было обнаружено два полиэтиленовых пакета, в которых содержались фрагменты тела женщины. В августе там же обнаружили картонные коробки с останками тела мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека.

В скором времени личности жертв были установлены, следствие выяснило, что мужчина и женщина были убиты злоумышленниками из корыстных побуждений.