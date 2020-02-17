Уагадугу, , 16:02 — REGNUM Солдат французской армии, дислоцированной в регионе Сахель для борьбы с джихадистами, был найден мертвым в Буркина-Фасо, передает BFM TV.

«Он был обнаружен мертвым в лагере. Причины смерти неизвестны», — говорится в заявлении министерства вооруженных сил страны.

Известно, что старшему сержанту, погибшему в Буркина-Фасо, было 28 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство не только подтверждает свою приверженность региону Сахель, но и решило отправить еще 600 человек для участия в операции «Бархан».

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