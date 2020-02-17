Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В Петербурге в день угрозы наводнения затопило огромный ТРК «Континент» на Байконурской улице в Приморском районе. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

«Пришли с ребёнком в «Тачкиград» ТРК «Континента» — там потоп. Затоплен весь цокольный этаж, все магазины!» — рассказала петербурженка.

В здании в первой половине дня 17 февраля уже не работали туалеты, хотя некоторые заведения все же с утра открылись. Спустя несколько часов руководство ТРК приняло решение закрыть его целиком.

Впрочем, в ГУП «Водоканал» заявили, что проблема кроется не только в обильном петербургском дожде, но и в конструкции самого здания.

Аварийная бригада предприятия посещала место происшествия, но оказалось, что в ТРК «Континент» нет запорной арматуры и обратных клапанов на выпусках из здания, указывает издание «Фонтанка». В результате дожди привели к подтоплению всего комплекса.