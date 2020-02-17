Брянск, 17 февраля 2020, 15:51 — REGNUM 105 литров домашнего вина обнаружили у водителя микроавтобуса в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи Брянской области. Водитель пояснил, что везёт алкоголь домой в подарок многочисленным родственникам, сообщили 17 февраля в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Пластиковые бутыли с вином обнаружили при досмотре микроавтобуса, следующего из Молдавии в Россию. Хозяин алкоголя, житель Подмосковья, планировал передать гостинцы родственникам.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.