Москва, , 15:48 — REGNUM Задержанный по подозрению в нападении на храм в Москве Ефим Ефимов рассказал о причинах своих действий. Видео опубликовало ГУ МВД РФ по городу Москве.

«Не с той ноги встал. Я проснулся, особо радости не было. Никак не готовился, всё на ходу. Храм не выбирал, просто проходил мимо. Нож с собой ношу постоянно, объяснить поступок не могу. Частично контролировал свои действия, религиозных причин не преследовал. Может, что с головой у меня и есть, я-то не знаю, я не врач», — заявил задержанный.

Из видео также стало известно, что задержанный мужчина ранее не привлекался в полицию и нигде не проходил лечение.

Как сообщалось ранее, два человека пострадали при нападении неизвестного злоумышленника во время служения в храме Святителя Николая в Москве.

Инцидент произошёл на Бакунинской улице в Басманном районе Москвы. Неизвестный возле алтаря храма напал с ножом на людей.