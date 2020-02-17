Уфа, , 15:46 — REGNUM В Башкирии опрокинулся микроавтобус УАЗ с двумя беременными женщинами в салоне. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло утром в Салаватском районе на 49 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.

По предварительной информации, 26-летний житель Башкирии, управляя санитарным микроавтобусом, не справился с управлением и опрокинул машину на автодороге.

Сообщается, что в транспортном средстве находились две беременных женщины, которых сопровождала медицинский работник. Женщины ехали из Малоязовской больницы в Месягутовскую.

О пострадавших не сообщается. По предварительной информации, женщин увез попутный транспорт.

УАЗ получил лишь незначительные механические повреждения.