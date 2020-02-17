Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В Обливском Ростовской области в реке Чир найдены тела двух детей, пропавших 16 февраля. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР 17 февраля.

По предварительным данным, десятилетние мальчики пытались перейти реку Чир по льду. До противоположного берега они добраться не смогли, провалившись под лёд. Тела детей были обнаружены в реке недалеко от места их исчезновения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что истинные причины гибели детей установят судмедэксперты.

Напомним, что 15 февраля в Ростовской области спасли двух детей, унесённых на оторвавшейся льдине в Таганрогский залив. ЧП произошло в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

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