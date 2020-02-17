Владимир, , 15:32 — REGNUM На станции Владимир 13 февраля при стоянке погиб машинист обкаточного поезда и пострадал его помощник. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело.

Поезд перевозили в Калининград, пассажиров в нём не было. Днём 13 февраля на станции Владимир в пассажирском купе находились машинист и помощник машиниста. Машинист погиб, причина его смерти пока не установлена. Помощника машиниста медикам удалось спасти.

Следователи проверяют версию об отравлении угарным газом — возможно, сотрудники РЖД пользовались обогревателем с бензиновым двигателем. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».