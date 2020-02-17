Варшава, , 15:16 — REGNUM В городе Груце Мазовецкого воеводства Польши полиция задержала мужчину, угнавшего автомобиль скорой помощи, и совершившего на нём ДТП. Об этом «Польскому радио» сообщил работник отдела по связям с общественностью мазовецкой полиции Рафал Ежак.

Утром 16 февраля в полицию пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Скорой помощи». Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили лежащий в кювете автомобиль «Скорой помощи» и сидящего рядом пьяного мужчину.

Как выяснилось, 31-летний мужчина поступил в больницу Груйца из одного из близлежащих населённых пунктов с травмами, полученными в драке. Вместо того, чтобы ждать обследования, он взял в диспетчерской комнате ключи от автомобиля скорой помощи, и уехал. Проехав несколько километров, он не справился с управлением, врезался в дерево и съехал в кювет. Автомобиль при этом опрокинулся.

В крови правонарушителя обнаружены 2 промилле алкоголя. При ДТП он не пострадал, и был доставлен в полицию.