Анкара, , 15:18 — REGNUM В результате стрельбы, которая произошла в одной из школ Анкары, пострадали два человека. Об этом говорится в опубликованном 17 февраля сообщении управления губернатора провинции Анкара.

Сообщается, что работающий уборщиком в школе Мурат Экинджи пришел в учебное заведение с оружием и по неизвестной на данный момент причине ранил директора. Затем нападавший пытался покончить с собой.

«Пострадавшие были немедленно госпитализированы в региональные больницы сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия. Все ученики эвакуированы из школы», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим начато расследование.

Напомним, 15 февраля в школе американского города Хьюстон (штат Техас) 16-летний ученик случайно произвел выстрел в своего одноклассника. Отмечается, что подросток после выстрела скрылся.

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