Москва, , 14:56 — REGNUM Движение по Дубнинскому и Вербилковскому проездам перекрыто из-за возгорания на складе на улице Дубнинская. Об этом 17 февраля сообщил Центр организации дорожного движения столицы в Twitter.

ГУ МЧС по Москве, в свою очередь, сообщило, что на месте происшествия открытое горение ликвидировано, продолжается тление утеплителя под многослойной кровлей. Сообщений о пострадавших не поступало.

Перекрыты «Дубнинский проезд (в направлении Дмитровского шоссе) и съезды на Вербилковский проезд и с улицы Дубнинская, и с Дмитровского шоссе», — пояснили в ЦОДД. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.