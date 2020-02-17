Уфа, 17 февраля 2020, 14:52 — REGNUM Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
По информации журналистов, происшествие произошло в Иглинском районе.
По словам конезаводчика Сагитзяна Идиятуллина, в этом году из-за постоянных перепадов температуры лед на реках хрупкий и тонкий. Лошади вышли на лед, поскольку думали, что он как и в прошлые годы толстый.
Отмечается, что трагедии удалось избежать благодаря тому, что провалившихся лошадей вовремя заметили.
Их вытягивали веревками руками и при помощи крана и спецтехники.
В итоге, все одиннадцать лошадей были спасены.
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