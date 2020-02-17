Салехард, , 14:48 — REGNUM Состояние пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале оценивается как удовлетворительное, сообщили 17 февраля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Состояние здоровья восьми пострадавших… оценивается как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол» разбился в 500 метрах от аэропорта «Сабетта» в одноименном вахтовом поселке на Ямале.

На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате аварии два человека погибли. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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