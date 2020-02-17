Сухум, , 14:51 — REGNUM Два пожара в Абхазии произошли в один день в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МЧС.

По данным спасателей, в селе Гумиста Сухумского района в результате пожара выгорели две комнаты и чердак частного жилого дома. Пламя ликвидировали столичные пожарные. Сообщается, что возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации дымохода.

Другой пожар произошел в селе Багмаран Гулрыпшского района. Там также загорелся одноэтажный дом. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, то пламя уже охватило значительную часть здания. Несмотря на работу четырех расчетов, дом выгорел полностью. Причиной возгорания называется короткое замыкание в электропроводке.

В МЧС сообщают, что в обоих пожарах пострадавших нет.