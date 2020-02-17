Домодедово, Московская область, , 14:37 — REGNUM В подмосковном Домодедове нарушили порядок проведения электронного аукциона по содержанию и уборке территории парка «Елочки». Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее в областное УФАС обратилась компания ООО «Профитклинклюс» с жалобой на действия МКУ «Дирекция единого заказчика» и комиссии по осуществлению закупок МАУК «Городской парк культуры и отдыха «Елочки», отказавшим обществу в допуске к участию в электронном аукционе. По результатам проверки жалобу признали обоснованной. Московское областное УФАС России выдало предписание об устранении нарушений.