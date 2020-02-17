Анкара, , 14:34 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли порядка 220 тыс. таблеток, содержащих запрещенные наркотические препараты. Об этом 17 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация служб по борьбе с распространением наркотиков прошла сразу в нескольких районах провинции Хатай, расположенной на юге страны.

Отмечается, что в ходе рейда были арестованы шесть человек, имеющих гражданство Сирии. Помимо таблеток было изъято 45 кг марихуаны, два ружья и денежные средства на сумму $3 тыс. 300.

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