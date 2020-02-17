Таганрог, Ростовская область, , 14:22 — REGNUM В Ростовской области пограничники задержали браконьера, незаконно выловившего в Таганрогском заливе около 4 тыс. особей рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

У злоумышленника обнаружили крупный улов рыбы, в основном карася и пиленгаса. Сумма причинённого ущерба оценивается в 1,8 млн рублей. В отношении нарушителя возбуждено административное дело.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2019 года в Азовском районе пограничники задержали браконьеров с крупным уловом. Нарушители выловили ценные породы рыб на сумму, превышающую 2,5 млн рублей.

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