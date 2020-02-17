Курск, , 14:21 — REGNUM В Курске из здания областной администрации в ходе пожарно-тактических занятий 17 февраля эвакуировали более 200 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарные ликвидировали условное возгорание в одном из подсобных помещений цокольного этажа. Из здания были эвакуированы сотрудники и посетители, отключили подачу электроэнергии, приступила к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения. Через две минуты на место прибыли пожарные и полиция.

Система оповещения о пожаре сработала без осечек, обслуживающий персонал показал, что знает алгоритмы работы в чрезвычайных ситуациях. Также были отработаны действия по ликвидации происшествия, спасению людей и оказанию помощи. Начальник городской пожарно-спасательной части № 4 Алексей Деулин оценил учения на «хорошо».