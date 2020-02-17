Волгоград, , 14:17 — REGNUM Учащийся колледжа был задержан в Волгограде по подозрению в разбое, сообщили 17 февраля в пресс-службе регионального УМВД. Студент на улице пытался похитить ценные вещи у прохожих, угрожая им ножом.

С похожими заявлениями в полицию 16 февраля около 01:15 обратились двое студентов одного из волгоградских вузов. Молодые люди пояснили, что им угрожал незнакомец на Университетском проспекте около студенческого общежития. Злоумышленника по горячим следам задержали бойцы вневедомственной охраны Росгвардии. Им оказался учащийся одного из волгоградских колледжей, житель Кировского района.

Нападавший не стал отрицать свою вину, пояснив, что таким образом хотел достать деньги на алкоголь. Нож изъят, в отношении студента избирается мера пресечения. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.