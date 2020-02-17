Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM В станице Обливской Ростовской области найдены тела двух десятилетних мальчиков, пропавших 16 февраля. Дети утонули в реке Чир. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 февраля.

Взрослым ребята сообщили, что отправились на прогулку к реке Чир, однако домой они не вернулись. По некоторым данным, дети пытались по льду перейти реку на противоположный берег. В ходе поисковой операции тела мальчиков обнаружены в реке недалеко от места их исчезновения. В ближайшее время причину смерти детей установят в ходе проведения экспертиз.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее полиция объявила розыск двух пропавших без вести детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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