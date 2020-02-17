Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Деревья падают на проезжую часть в Петербурге из-за сильнейшего ветра. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Так, две ели упали поперек дороги и перегородили Выборгское шоссе за поворотом на Медное озеро, автомобилистам приходится огибать препятствие по обочине.

Петербурженка также сообщила, как на Приморском шоссе нескольким водителям пришлось скооперироваться, выйти из машин и подвинуть с проезжей части упавшую сосну.

Местным жителям не пришлось брать дело в свои руки на улице Зайцева, где ветер свалил взрослое дерево на автомобиль Mini Cooper. Подоспели и экстренные службы и убрали ствол.

Напомним, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждало о порывах ветра скоростью до 28 м/с 17 февраля. Власти уже закрыли для горожан доступ в скверы, сады и парки.

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