Котельниково, Волгоградская область, , 13:55 — REGNUM Двухлетнего мальчика с обморожениями доставили в реанимационное отделение Котельниковской районной больницы Волгоградской области. Ребёнок замёрз в доме, где его оставила мать, ушедшая на два дня в гости. Проводится доследственная проверка, сообщили 17 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Мальчик поступил в больницу 16 февраля. Медики диагностировали у него обморожения конечностей и ряд заболеваний в запущенной форме. О ребёнке сообщили в полицию. Как показала проверка, 37-летняя мать 14 февраля оставила сына в неотапливаемом доме и ушла в гости. Через два дня она вспомнила о ребёнке, попросила одну из своих знакомых проведать мальчика. Именно эта женщина вызвала скорую помощь.

В состоянии алкогольного опьянения мать привезли в отделение полиции. Семья недавно переехала из соседнего региона, женщина была неоднократно судима и лишена родительских прав в отношении своего старшего ребёнка. На учёте в органах профилактики Волгоградской области она не состоит.