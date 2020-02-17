Москва, , 13:40 — REGNUM На востоке Москвы полиция задержала подозреваемого в совершении противоправных деяний, сообщила 17 февраля журналистам врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По её словам, правоохранительные органы задержали 30-летнего мужчину по подозрению в совершении грабежей и разбойного нападения.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния», — сказала Гузь.

Как сообщается, на данный момент установлена причастность задержанного как минимум к трём ограблениям в Москве.

Так, в ОМВД России по району Преображенское с заявлением обратилась 79-летняя гражданка. Она рассказала, что, когда она возвращалась из магазина, на лестничной клетке на нее напал неизвестный. Он вырвал сумку, в которой находились денежные средства в размере 4 тысяч рублей.

Ранее, с заявлением о краже в ОМВД России по району Метрогородок обратилась 56-летняя приезжая. В подъезде задержанный выхватил у нее сумку с денежными средствами в размере 5 тысяч рублей. Также в ОМВД России по району Гольяново поступало заявление 27-летней жительницы района. По её словам, неизвестный мужчина, угрожая ей отверткой, отобрал у нее ценные вещи и деньги.

Как сообщает пресс-служба УВД по ВАО, против задержанного возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.