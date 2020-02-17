Москва, , 13:36 — REGNUM Мещанский суд Москвы перенёс заседание по делу студента МАИ Андрея Баршая, обвиняемого в применении насилия к представителю власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Отметим, что также 17 февраля в Московском городском суде проходит заседание по апелляции на постановление об аресте Баршая.

Заседание в Мещанском суде было перенесено на 14.30 по ходатайству адвоката подсудимого Светланы Байтуриной.

Андрей Баршай обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия не опасного для жизни и здоровья к представителю власти»).

По версии следствия, во время несогласованных митингов 27 июля он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.