Шилово, , 13:27 — REGNUM Крупный пожар произошёл 17 февраля в производственном здании в Шиловском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Загорелся склад пластиковой тары, возгоранию присвоили повышенный ранг.

Информация о пожаре в рабочем посёлке Шилово поступила спасателям в 08:34. Возгорание локализовали в 10:05, полностью ликвидировали пожар в 10:50. На месте происшествия работали 19 единиц техники, пожару был присвоен повышенный ранг.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 50 кв. м.